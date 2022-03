Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Statements

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Sollten sich die Notenbanker jedoch für einen großen Zinsschritt (50 Basispunkte) entscheiden, dürfte dies den Goldpreis belasten. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt für dieses Szenario derzeit eine Wahrscheinlichkeit von lediglich 3,7 Prozent an. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürften aber auch die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine generieren. Eines sollte Anlegern aber auf jeden Fall bewusst sein: Das Problem der hohen Inflation dürfte weder kurz- noch mittelfristig verschwinden. Und höhere Zinsen dürften auch der Schuldentragfähigkeit vieler Staaten alles andere als gut bekommen. Mit Blick auf die Timingaspekte mag das gelbe Edelmetall derzeit möglicherweise nicht kaufenswert erscheinen, auf lange Sicht gehört es aber in jedes Portfolio.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 13,40 auf 1.916,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach Kurssturz

An den Ölmärkten herrscht nach wie vor eine starke Verunsicherung. Diese lässt sich sehr gut am CBOE-Ölvolatilitätsindex ablesen, der in den vergangenen vier Wochen von 49 auf 64 Prozent angestiegen ist. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für den Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,38 Millionen Barrel, die Benzinreserven um 1,58 Millionen Barrel und die Destillatevorräte um 1,83 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,08 auf 98,52 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,86 auf 102,77 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

