Goldpreis und Ölpreis

Am Abend wird die US-Notenbank Fed höchstwahrscheinlich ein Beibehalten des gegenwärtigen Zinsniveaus verkünden.

von Jörg Bernhard



Bei der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell dürfte jedoch genau darauf geachtet werden, wie die Fed auf Trumps jüngste Forderungen nach weiteren Zinssenkungen reagieren wird, die er in der vergangenen Woche erneut bekräftigt hat. Die anhaltende Unsicherheit über das Ausmaß der US-Zölle und die Konsequenzen für den Welthandel könnte die Nachfrage nach sicheren Anlageformen wie Gold tendenziell stärken. Karoline Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, teilte zudem am Dienstag mit, dass Trump weiterhin plant, ab dem 1. Februar Zölle auf Kanada und Mexiko zu erheben und darüber hinaus neue Zölle gegen China erwägt. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für die Bekanntgabe der US-Handelsbilanz sowie aktuelle Einzelhandelszahlen (beide 14.30 Uhr) stark interessieren. Der am Vortag veröffentlichte Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter wies gegenüber dem Vormonat ein unerwartetes Minus von 2,2 Prozent aus.



Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.30 (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 0,60 auf 2.768,00 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Warten auf EIA-Wochenbericht

An den Ölmärkten sorgen sich die Akteure nach wie vor um die potenziellen Auswirkungen von Trumps Zollplänen auf die Ölnachfrage. Auf der Angebotsseite zeigten die am Vorabend veröffentlichten API-Daten, dass die in den USA gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um 2,86 Millionen Barrel gestiegen sind. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Sollte auch hier ein Lagerzuwachs gemeldet werden, wäre dies der erste Anstieg der Bestände seit zehn Wochen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese um 3,7 Mio. Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 73,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 76,38 Dollar zurückfiel.



