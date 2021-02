Goldpreis: Hochspannung vor Powell-Rede und Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am frühen Morgen erfuhren die Marktakteure bereits, wie sich in China die Konsumentenpreise im Januar entwickelt haben. Mit minus 0,3 Prozent fiel der Wert geringer als erwartet aus. In Deutschland entsprach die Teuerungsrate mit einem Prozent p.a. den Erwartungen der Analysten. Um 14.30 Uhr steht dann noch die Bekanntgabe der US-Inflation an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 1,4 auf 1,5 Prozent leicht beschleunigt haben. Als absolutes Highlight dürfte sich allerdings die für 20.00 Uhr anberaumte Rede von Fed-Chef Powell erweisen. Sollte er dem Dollar neue Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen, dürfte dies auch den Goldpreis dann in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Aktuell notiert der Dollarindex auf dem niedrigsten Wert seit zwei Wochen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 6,70 auf 1.844,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positive API-Daten verpuffen

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen Lagerrückgang in Höhe von 3,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat, geriet der Aufwärtstrend des Ölpreises ins Stocken. Analysten hatten mit einem Lagerplus von 1,34 Millionen Barrel gerechnet. Auch der starke Anstieg der chinesischen Autoverkäufe um 30 Prozent p.a. im Januar vermochten die technische Korrektur nicht zu verhindern. Aufgrund der seit sieben Tagen anhaltenden Aufwärtsbewegung des Ölpreises sollte man die leichte Konditionsschwäche aber nicht überbewerten.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 800 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 58,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 60,94 Dollar zurückfiel.





