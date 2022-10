Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich im September die US-Konsumentenpreise (14.30 Uhr) entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate von 8,3 auf 8,1 Prozent p.a. leicht beruhigt haben. Bei der Kerninflation wird hingegen mit einem Anstieg von 6,3 auf 6,5 Prozent p.a. gerechnet. Damit wäre man wieder auf dem höchsten Niveau seit den 80er-Jahren angelangt. Sollte die Geldentwertung in den USA höher als erwartet ausfallen, dürfte dies den Goldpreis aufgrund der daraus resultierenden Zinssorgen und Dollarstärke tendenziell belasten. Auf lange Sicht bleibt Gold - trotz der diesjährigen Performanceschwäche - aber weiterhin ein ausgesprochen wirksamer Inflationsschutz.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,10 auf 1.675,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Relativ orientierungslos

Sowohl das US-Energieministerium als auch die OPEC rechnen für dieses Jahr mit einem rückläufigen Nachfragewachstum bei Rohöl. Obwohl der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als erwartetes Lagerplus in Höhe von 7,1 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stabil. Nun sorgt der anstehende Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit. Am Nachmittag wird sie nämlich ein Update zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 87,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 92,50 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com