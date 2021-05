Goldpreis: Höchster Stand seit über vier Monaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Inflationsängste haben den Inflationsschutz wieder ins Gespräch gebracht. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares hat dies bei der gehaltenen Goldmenge zum zweiten Anstieg in Folge geführt. Am gestrigen Montag haben sich die Goldbestände von 1.028,36 auf 1.035,93 Tonnen markant erhöht. Aus charttechnischer Sicht hat mit dem jüngsten Kurssprung die Spannung deutlich zugenommen, weil das gelbe Edelmetall die langfristige 200-Tage-Linie und dadurch ein charttechnisches Kaufsignal generiert hat. Unter fundamentalen Aspekten dürften sich die Marktakteure vor allem für das morgige Fed-Protokoll (20.00 Uhr) stark interessieren - insbesondere für die Äußerungen der US-Notenbanker zum Thema Inflation.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 4,00 auf 1.871,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholungstendenz dank Lockerungen

An den Ölmärkten kann man derzeit leichten Optimismus ausmachen, weil in Europa und den USA die fortschreitende Immunisierung der Bevölkerung zu einer Lockerung der zuvor beschlossen Restriktionen geführt hat. In Asien, wo ein Gros des globalen Ölnachfragewachstums generiert wird, drohen hingegen insbesondere in Indien weiterhin erhebliche Nachfrageausfälle. So reduzierten sich hier in der ersten Maihälfte die Verkäufe von Benzin und Diesel gegenüber dem Vormonat um ein Fünftel. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 66,48 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,27 auf 69,73 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com