Goldpreis: Kauflaune an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies außerdem zum dritten Mal in Folge eine rückläufige Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) aus. Mit einem Rückgang von 541.300 auf 534.600 Futures (-1,3 Prozent) stellte sich der niedrigste Wert seit acht Wochen ein. Bergauf ging es indes mit dem Optimismus der spekulativen Marktakteure. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 246.600 auf 257.550 Kontrakte (+4,4 Prozent) nach oben gefahren, während bei kleinen Terminspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 40.800 auf 41.400 Futures (+1,5 Prozent) registriert worden war. In die neue Handelswoche startete der Goldpreis ausgesprochen freundlich.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 15,50 auf 1.865,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Relative Stärke zum Wochenstart

Der Ölpreis weist im frühen Montagshandel positive Vorzeichen auf. Am Morgen meldete China einen Rückgang des Caixin-Einkaufsmanagerindex von 53,0 auf 51,5 Zähler, den niedrigsten Wert seit sieben Monaten. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war ein Wert von 52,7 Punkte erwartet worden. Auch der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten konnte dem Ölpreis wenig anhaben. Dieser wies bei der Anzahl der US-Öl-Bohranlagen ein Plus von 289 auf 295 aus. Normalerweise gelten steigende Produktionskapazitäten an den Ölmärkten eher als Belastungsfaktor. Somit kann man dem Ölpreis derzeit eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen schlechte Nachrichten attestieren.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 52,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 55,33 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Istockphoto