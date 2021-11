Goldpreis: Knapp unter Fünfmonatshoch

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Der Präsident der Minneapolis Fed Neel Kashkari meinte am gestrigen Sonntag, dass die hohe Inflation in den kommenden Monaten anhalten könnte und die Fed dennoch nicht überreagieren sollte, schließlich werde die Teuerung wieder vorübergehen. Notenbanker diesseits wie jenseits des Atlantiks werden nicht müde, diese These gebetsmühlenartig den Anlegern zu präsentieren. Diese sollten sie allerdings mit Vorsicht genießen, da vor einigen Jahren der von den Währungshütern prognostizierte Anstieg der Inflation in Richtung zwei Prozent sehr viel Zeit in Anspruch und damit Geduld erfordert hat. Aus charttechnischer Sicht überwiegen beim Goldpreis nach dem markanten Überwinden der 200-Tage-Linie und dem Ausbruch aus der Keilformation aktuell aber weiterhin die positiven Eindrücke.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,00 auf 1.860,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zum Wochenstart im Rückwärtsgang

Obwohl die am frühen Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten aus China stärker als erwartet ausgefallen waren, tendierte der Ölpreis zum Wochenauftakt etwas schwächer. Mitverantwortlich für diesen Rücksetzer war der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. Dieser wies nämlich zum dritten Mal in Folge einen Anstieg aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 450 auf 454 erhöht. Außerdem wird in den USA derzeit diskutiert, ob man zur Preisberuhigung einen Teil der strategischen Ölreserven freigeben sollte.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,65 auf 80,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,80 auf 81,37 Dollar zurückfiel.





