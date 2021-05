Goldpreis: Leicht Ausgebremst durch Fed-Protokoll

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bei einer weiteren raschen Erholung der US-Wirtschaft könnte dieses Szenario dann wahrscheinlicher werden, zumal der Inflationsdruck im weiteren Jahresverlauf anhalten könnte. Zur Erinnerung: Aktuell stützt die US-Notenbank die Wirtschaft mit monatlichen Anleihekäufen im Volumen von 120 Milliarden Dollar. Traditionell hat die US- Geldpolitik einen starken Arbeitsmarkt zum Ziel. Am Nachmittag stehen diesbezüglich aktuelle Daten zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) von 473.000 auf 450.000 reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 4,50 auf 1.877,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach Absacker

Trotz des am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldeten Lagerplus von 1,32 Millionen Barrel bei Rohöl zeigte sich der Ölpreis nach seiner rasanten Talfahrt der vergangenen Tage leicht erholt. Sorgen bereitet weiterhin die Corona-Lage in einigen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien. Derzeit überwiegen an den Ölmärkten eher die negativen Einflussfaktoren, da auch der Nuklear-Streit zwischen den USA und dem Iran Fortschritte verzeichnet und somit zu einer Ausweitung des globalen Ölangebots durch den Iran führen könnte. Aus charttechnischer Sicht droht mittlerweile ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals und somit möglicherweise weiterer chartinduzierter Verkaufsdruck.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 63,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 66,92 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com