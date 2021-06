Goldpreis: Leichte Erholungstendenz nach Powell-Rede

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Einen echten Stimmungswechsel vermochte der Rechenschaftsbericht von Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats allerdings nicht einzuleiten. Mit Argusaugen dürften weiterhin die Inflation sowie der US-Arbeitsmarkt beobachtet werden. Letzterem möchte die Fed zu einem breiten Aufschwung verhelfen. Am morgigen Mittwoch dürften sich die Marktakteure daher besonders stark für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 412.000 auf 380.000 reduziert haben. Am Nachmittag stehen hingegen diverse Einkaufsmanagerindizes zur Bekanntgabe an, die als Frühindikatoren für die Konjunktur angesehen werden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,30 auf 1.780,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC-Diskussionen belasten

Unter den OPEC+-Staaten wird derzeit diskutiert, ob man die Förderung ab August wieder erhöhen soll. Zur Erinnerung: Für die Monate Mai bis Juli hat man bereits eine Erhöhung um 2,1 Millionen Barrel pro Tag durchgeführt. Das nächste Meeting findet am 1. Juli statt. Am Vorabend meldete das American Petroleum Institute einen deutlich stärker als prognostizierten Rückgang der gelagerten Ölmengen. Das fünfte Lagerminus in Folge belief sich auf 7,2 Millionen Barrel und fiel damit doppelt so hoch wie erwartet aus. Nun warten die Marktakteure auf den "offiziellen" Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration, der für 16.30 Uhr zur Bekanntgabe ansteht.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 73,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,72 auf 75,28 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: claffra / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com