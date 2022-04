Goldpreis: Licht und Schatten an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

In der Woche zum 5. April hat zum Beispiel das allgemeine Interesse an Gold-Futures zum vierten Mal in Folge nachgelassen. Bei der Anzahl offener Kontrakte stellte sich zum Beispiel auf Wochensicht ein Rückgang von 574.500 auf 560.700 Kontrakte (-2,4 Prozent) ein. Ein klarer Stimmungstrend zeichnete sich allerdings nicht ab, schließlich sind große Terminspekulanten (Non-Commercials) skeptischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 257.600 auf 245.500 Futures (-4,7 Prozent) zurückgefahren, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein markanter Zuwachs von 28.300 auf 33.200 Kontrakte (+17,3 Prozent) registriert worden war. Der Goldpreis zeigte sich davon relativ unbeeindruckt und bewegte sich in der vergangenen Handelswoche auf dem relativ erhöhten Niveau in einer relativ engen Tradingrange von lediglich 31 Dollar.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,90 auf 1.944,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negativer Start in die neue Handelswoche

Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies zum dritten Mal in Folge ein Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen gegenüber der Vorwoche von 533 auf 546 relativ deutlich erhöht. Aktuell leidet der Ölpreis aber vor allem unter dem anhaltenden Lockdown in Shanghai, der chinesischen Wirtschaftsmetropole mit mehr als 26 Millionen Einwohnern und den damit verbundenen Nachfragesorgen.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) er sich der nächstfällige WTI-Future um 2,27 auf 95,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,27 auf 100,51 Dollar zurückfiel.





