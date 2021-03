Goldpreis: Lichtblick an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sind in der Woche zum 16. März vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) signifikant optimistischer geworden. Sie haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) im Berichtszeitraum von 175.200 auf 180.200 Kontrakte (+2,9 Prozent) erhöht. Kompensiert wurde die gute Laune allerdings von den Kleinspekulanten (Non-Reportables), die ihre Netto-Long-Position von 32.700 auf 29.300 Futures (-10,4 Prozent) zurückgefahren haben. Aus charttechnischer Sicht hat sich die Stimmung ebenfalls aufgehellt, schließlich wurde die Marke von 1.700 Dollar wieder signifikant überwunden.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,00 auf 1.740,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markantes Wochenminus droht

Nach dem starken Ölpreiseinbruch der vergangenen Woche zeigt sich der fossile Energieträger zum Wochenauftakt stabil. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies bei der Zahl der Öl-Bohranlagen in den USA mit einem Zuwachs von 309 auf 318 das höchste Wochenplus seit Januar aus. Die Rohstoffanalysten von Goldman Sachs rechnen in den kommenden Monaten mit einem signifikanten Anstieg der globalen Ölnachfrage und haben deshalb ihr Kursziel für die Nordseemarke Brent auf 80 Dollar erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 61,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 64,21 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

