Goldpreis: Marke von 1.900 Dollar signifikant überwunden

Nach oben getrieben wurde der Krisenschutz unter anderem durch die Hoffnung auf ein weiteres billionenschweres Rettungspaket. US-Oppositionsführerin Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin werden in Kürze wieder darüber verhandeln. Neue Impulse könnten im Tagesverlauf aber auch diverse Notenbanker der EZB und Fed liefern, darunter auch die beiden Chefs Christine Lagarde und Jerome Powell. Sollten diese Statements den Dollar belasten, könnte der Goldpreis aufgrund der negativen Korrelation der beiden Anlageklassen davon profitieren. Seit Ende September hat der Dollarindex fast ein Prozent verloren und dadurch die jüngste Aufwärtstendenz des Goldpreises begünstigt.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,80 auf 1.915,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Kurssprung

An den Ölmärkten wurde die "wundersame Genesung" Donald Trumps binnen weniger Tage und seine Rückkehr ins Weiße Haus regelrecht bejubelt. Rückenwind erhielt der fossile Energieträger aber auch durch einen aufkommenden Sturm im Golf von Mexiko, dem Streik norwegischer Ölarbeiter und der oben erwähnten Hoffnung auf weitere staatliche Konjunkturhilfen in den USA. Nun dürften sich die Marktakteure für den Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Dessen Tendenz könnte dann den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 39,32 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 41,43 Dollar anzog.







Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, IPConcept