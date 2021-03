Goldpreis: Nach Absacker stabil über 1.700 Dollar

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im frühen Mittwochshandel zeigt er sich davon leicht erholt. Im Tagesverlauf stehen einige wichtige Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Am Vormittag liegt der Schwerpunkt bei europäischen Einkaufsmanagerindizes. Jenseits des Atlantiks dürften sich die Investoren dann am Nachmittag vor allem für den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (13.30 Uhr) sowie die Markit-Einkaufsmanagerindizes (14.45 Uhr) interessieren. Auch der Rechenschaftsbericht von Fed-Chef Jerome Powell (15.00 Uhr) vor dem Bankenausschuss des US-Senats könnte dem Goldpreis neue Impulse verleihen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 4,00 auf 1.729,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet markanten Lagerzuwachs

Trotz der leichten Erholungstendenz scheint der Ölpreis weiterhin angeschlagen zu sein. Sorgen bezüglich der Ölnachfrage in Europa dürften sich nicht so schnell verflüchtigen. Gut weggesteckt hat der fossile Energieträger allerdings den am Dienstagabend veröffentlichten Wochenbericht des American Petroleum Institute. Statt eines von Analysten prognostizierten Rückgangs um 300.000 Barrel haben sich die gelagerten Ölmengen um 2,9 Millionen Barrel erhöht. Kompensiert wurde dieser negative Tenor durch das unerwartete Lagerminus von 3,7 Millionen Barrel bei Benzin. Am Nachmittag wird die US-Energiebehörde Energy Information Administration (15.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,48 auf 58,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,56 auf 61,42 Dollar anzog.





