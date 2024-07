Goldpreis: Neues Allzeithoch in Reichweite

Goldpreis und Ölpreis

Das gelbe Edelmetall kehrte in den Höhenflug-Modus zurück und bewegt sich im frühen Dienstagshandel knapp unter seinem bisherigen Rekordniveau.

von Jörg Bernhard



Die gestrigen Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell fielen "taubenhafter" als erwartet aus. Die Zuversicht hinsichtlich einer abklingenden Inflation und eine in Aussicht gestellte Rückkehr in Richtung des Zielkorridors von zwei Prozent haben die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung am 18. September weiter erhöht. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 89 Prozent an, dass die US-Leitzinsen bis dahin um 25 Basispunkte gesenkt werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte liegt bei mehr als zehn Prozent. Am Nachmittag könnten an den Goldmärkten zur Bekanntgabe anstehende US-Konjunkturindikatoren wie die Einzelhandelsumsätze und die Im- und Exportpreise neue Impulse liefern.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 6,60 auf 2.435,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Chinas Wirtschaft belastet

Weil die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal um lediglich 4,7 Prozent p.a. gewachsen ist und sich damit schwächer als erwartet entwickelt hat, war an den Ölmärkten im frühen Dienstagshandel leichter Verkaufsdruck zu beobachten. Die chinesischen Ölimporte haben sich im Juni sowohl gegenüber dem Vormonat als auch auf Jahressicht auf 46,45 Tonnen reduziert. Auf die Stimmung drückte aber auch der starke US-Dollar. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) ein hohes Maß an Aufmerksamkeit generieren.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,42 auf 81,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 84,46 Dollar zurückfiel.





