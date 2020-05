Goldpreis: Rede von Fed-Chef Powell sorgt für Spannung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Optimismus versprüht der US-Notenbanker derzeit wahrlich nicht. Er hält einen Konjunktureinbruch um 30 Prozent und einen Anstieg der US-Arbeitslosenrate auf 25 Prozent für möglich. Außerdem forderte er von den Amerikanern, die Hygienevorschriften einzuhalten und die US-Regierung rief er auf, mehr Geld für staatliche Hilfen einzuplanen. Wichtig sei es, eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Ein bisschen Optimismus versprühte der Chef der Fed aber durch seine Aussage, dass man noch über reichlich Munition verfüge. Der Blick auf die relative Stärke des Goldpreises deutet jedoch auf ein hohes Maß an Verunsicherung hin.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,60 auf 1.738,00 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Atempause nach Zweimonatshoch

Im frühen Dienstagshandel tendieren die Ölpreise WTI und Brent leicht nach oben. Innerhalb einer Woche verteuerten sich beide Sorten um mehr als ein Viertel. Derzeit zeichnet sich in der Weltwirtschaft ab, dass die Fördermengen rückläufig sind und die Ölnachfrage leicht anzieht. Heute läuft der Junikontrakt für WTI aus. Ähnliche Turbulenzen wie vor einem Monat, als der Kontrakt massiv in den negativen Kursbereich abgerutscht war, drohen diesmal eher nicht. Wie sich in der vergangenen Woche die gelagerten Ölmengen in den USA entwickelt haben, erfahren die Marktakteure nach US-Börsenschluss. Dann dürfte nämlich nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 32,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,36 auf 35,17 Dollar anzog.







Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com