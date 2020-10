Goldpreis: Risikoaversion sorgt für Rückenwind

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil unter anderem in Frankreich, Russland und den USA rekordhohe Neuinfektionen gemeldet wurden, sorgen sich die Anleger um die konjunkturelle Entwicklung und suchen Schutz in verstärkten Goldinvestments. Jenseits des Atlantiks steht mit dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (13.30 Uhr) für den Monat September ein wichtiger US-Konjunkturindikator zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll er gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen sein (Vormonat: +0,4 Prozent). Aus charttechnischer Sicht warten oberhalb von 1.920 Dollar signifikante charttechnische Hürden, deren Überwinden neues Kaufinteresse auslösen könnte.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,60 auf 1.911,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Nach den markanten Verlusten der Vorwoche verzeichnet der fossile Energieträger aktuell eine leichte Erholungstendenz. Weil im Golf von Mexiko wieder einmal Bohrinseln wegen eines drohenden Hurrikans evakuiert werden, "gönnt" sich der Ölpreis auf seiner Talfahrt offensichtlich eine Atempause. Doch die Aussichten bleiben trübe. Gegen einen nachhaltigen Rebound sprechen derzeit vor allem die steigenden Corona-Zahlen, der Streit um neue US-Konjunkturhilfen sowie das steigende Ölangebot aus Libyen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 21.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 38,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 41,25 Dollar anzog.







Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, tankist276 / Shutterstock.com