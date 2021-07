Goldpreis: Rückenwind dank Fed-Statements

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weil konkrete Hinweise auf ein Anheben der Leitzinsen oder Zurückfahren der Anleihekäufe ausgeblieben sind, stärkte dies das Interesse an Gold . Skeptische Bemerkungen zum US-Arbeitsmarkt und die Befürchtung, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte, sorgten für gute Laune an den Goldmärkten. Nun wird es vor allem aus charttechnischer Sicht spannend, schließlich notiert das gelbe Edelmetall nur noch knapp unter der langfristigen 200-Tage-Linie und die im Bereich von 1.830 bis 1.840 Dollar angesiedelten charttechnischen Widerstände sind ebenfalls in Reichweite. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erhalten, wenn um 14.30 Uhr aktuelle Zahlen zum Wachstum der US-Wirtschaft (Q2) und die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 16,10 auf 1.815,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht bergauf dank EIA-Update

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichte Lagerminus fiel mit 4,1 Millionen Barrel höher als erwartet aus und drückte dadurch die in den USA gelagerten Ölmengen auf den niedrigsten Stand seit Januar 2020. Obwohl auch in den USA die Zahl der Corona-Neuinfektionen aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante deutlich ansteigt, scheint sich dies bislang nicht auf die Mobilität der US-Amerikaner negativ auszuwirken. Die oben erwähnten Konjunkturindikatoren könnten am Nachmittag auch den Preis für den fossilen Energieträger beeinflussen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 72,78 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 74,22 Dollar anzog.





