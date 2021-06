Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am frühen Morgen meldete übrigens China Inflationszahlen für den Monat Mai. Während die Konsumentenpreise mit 1,3 Prozent p.a. etwas weniger stark als erwartet angestiegen sind, fiel das Plus bei den Produzentenpreisen mit 9,0 Prozent p.a. höher als erwartet aus und kletterte auf den höchsten Wert seit über 12 Jahren. Seit Monaten bewegen sich viele Rohstoffpreise - nicht nur im Energiesektor - deutlich bergauf. An ein Abklingen der beschleunigten Geldentwertung glauben derzeit vor allem Notenbank-Offizielle. Man darf daher gespannt sein, welche Antworten EZB-Chefin bei der morgigen Pressekonferenz auf Fragen zur Inflation geben wird. Dabei dürfte das Beschwichtigen der aktuellen Entwicklung wahrscheinlicher sein als eine Besorgnis um die künftige Preisstabilität. So ganz objektiv dürfte diese Einschätzung aber nicht sein.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,10 auf 1.895,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kein baldiges Comeback iranischen Öls

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, dass auch im Falle einer Einigung bei den Nukleargesprächen mit dem Iran Hunderte von US-Sanktionen weiter in Kraft bleiben würden. Eine schnelle Rückkehr iranischen Öls an die Weltmärkte gilt somit als eher unwahrscheinlich. Dies und die Aussicht auf eine signifikante Erholung der Ölnachfrage half dem fossilen Energieträger in deutlich höhere Preisregionen. Keinen Rückenwind lieferte hingegen der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute. Dieser wies nämlich ein geringer als erwartetes Lagerminus in Höhe von 2,1 Millionen Barrel aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war ein Rückgang von rund fünf Millionen Barrel prognostiziert worden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 70,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 72,60 Dollar anzog.





