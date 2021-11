Goldpreis: Starker Ausbruch nach US-Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Mit dem Überwinden der Marke von 1.850 Dollar kletterte der Inflationsschutz auf den höchsten Stand seit rund fünf Monaten und löste zudem mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie ein starkes charttechnisches Kaufsignal aus. Nun darf man auf die Reaktion der US-Notenbank Fed auf die Entwicklung an der "Inflationsfront" gespannt sein. Dabei treibt die Investoren vor allem eine Frage um: Sorgt sie sich mehr um die steigenden Preise oder eine drohende Wirtschaftsschwäche? In dieser Woche war eher Letzteres der Fall, was den jüngsten Kurssprung des Goldpreises begünstigt haben dürfte. Der starke Dollar wirkte dabei aber eher wie ein "Bremsklotz", schließlich zog der Dollarindex auf den höchsten Stand seit Juli 2020 an. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürften nun zwei für Freitagnachmittag angekündigte Indikatoren der Uni Michigan sorgen: der Index zum Konsumentenvertrauen sowie die Inflationserwartungen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,30 auf 1.854,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bodenbildung nach Absacker

Nach dem gestrigen Preissturz versucht sich der fossile Energieträger im frühen Donnerstagshandel an einer Bodenbildung. Weil US-Präsident Joe Biden die hohen Öl- bzw. Benzinpreise als großes Problem betrachtet, wird an den Märkten über eine teilweise Freigabe der strategischen US-Ölreserven diskutiert. Sollte dieser Fall eintreten, dürfte dies jedoch lediglich für eine kurzfristige Entspannung der aktuell angespannten Versorgungslage sorgen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,06 auf 81,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,06 auf 82,58 Dollar zurückfiel.





