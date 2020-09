Goldpreis: Steigender Optimismus an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

So hat sich in der Woche zum 1. September die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) der Großspekulanten (Non-Commercials) von 221.000 auf 230.800 Kontrakte (+4,4 Prozent) erhöht. Bei den Kleinspekulanten (Non-Reportables) war ein Zuwachs von 45.400 auf 46.600 Futures (+2,6 Prozent) registriert worden. Trotz anziehendem Dollarindex präsentierte sich der Goldpreis im frühen Montagshandel mit höheren Notierungen. Ein starker Dollar verteuert das Edelmetall außerhalb des Dollarraums und gilt daher eher als negativer Begleitumstand.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,30 auf 1.940,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach Preissenkung Saudi-Arabiens schwächer

Am frühen Morgen meldete China ein stärker als erwartetes Exportwachstum von 9,5 Prozent p.a. (Vormonat: 7,2 Prozent p.a.) und bei den Importen ein enttäuschendes Minus in Höhe von 2,1 Prozent p.a. (Vormonat: -1,4 Prozent) für den Monat August. Der fossile Energieträger reagierte jedoch vor allem auf die stärkste Preissenkung Saudi-Arabiens seit Mai negativ und rutschte nach den hohen Vorwochenverluste weiter ab. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche brach die US-Sorte WTI um 7,4 Prozent und die Nordseemarke Brent um 7,6 Prozent ein. Wegen des heutigen US-Feiertags (Labor Day) dürften die Umsätze an den Ölmärkten relativ gering ausfallen, ob dies auch auf die Kursveränderungen zutreffen wird, bleibt abzuwarten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 39,22 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 42,16 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Julian Mezger, Sebastian Duda / Shutterstock.com