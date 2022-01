Goldpreis: Terminmarktprofis greifen bei Gold-Futures erneut zu

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

So hat sich zum Beispiel in der Woche zum 28. Dezember das allgemeine Interesse an Gold-Futures spürbar erhöht. Innerhalb einer Woche kletterte die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 500.850 auf 508.900 Kontrakte (+1,6 Prozent). Bei großen Terminspekulanten (Non-Commercials) stellte sich zudem ein Anstieg der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 205.800 auf 213.150 Futures (+3,6 Prozent) ein, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 30.200 auf 32.500 Kontrakte (+7,6 Prozent) registriert worden war. Auf Jahressicht stellte sich damit insgesamt allerdings ein Minus von 20 bzw. 15 Prozent ein, was für die relativ schwache Jahresperformance des Goldpreises mitverantwortlich war.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 4,00 auf 1.804,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung vor OPECplus-Treffen

Heute beraten die OPECplus-Staaten via Videokonferenz über ihre künftige Förderpolitik. In den vergangenen Monaten haben sie ihr Ölangebot schrittweise nach oben gefahren, wobei in einigen Ländern beim Hochfahren der Förderkapazitäten jedoch erhebliche Schwierigkeiten auftraten. Aktuell verzeichnen Libyen und Ecuador Förderausfälle. Für ein hohes Maß an Unsicherheit sorgen an den Ölmärkten allerdings der russische Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze sowie die Atomgespräche mit dem Iran. Nach US-Börsenschluss könnte aber auch der Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 76,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 79,13 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

