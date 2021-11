Goldpreis: US-Arbeitsmarktbericht generiert Hochspannung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 4,8 auf 4,7 Prozent reduziert haben. Außerdem soll sich die Zahl neu geschaffener Stellen von 194.000 auf 450.000 mehr als verdoppelt haben. In den vergangenen Tagen haben die Investoren vor allem den Tenor der Fed, dass man sich mit Zinserhöhungen Zeit lassen wolle, honoriert und den Krisenschutz in Richtung 1.800-Dollar-Marke ansteigen lassen. Eine sonderlich starke Nachfrage nach dem gelben Edelmetall kann man derzeit aber nicht ausmachen - von Risikoaversität keine Spur. Viel Kapital fließt stattdessen in Kryptowährungen und Aktien, wo DAX und diverse US-Indizes gegenwärtig auf Rekordniveau notieren.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,90 auf 1.797,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zweiter Wochenverlust in Folge droht

Nachdem die OPECplus-Staaten am gestrigen Donnerstag keine Änderung ihrer Förderpolitik beschlossen haben, vollzieht der Ölpreis auf dem reduzierten Niveau eine Bodenbildung. Damit fand die Forderung von US-Präsident Joe Biden, das Ölangebot zu erhöhen, offensichtlich kein Gehör. Dem fossilen Energieträger droht nun der zweite Wochenverlust in Folge. Aktuell beläuft sich das Minus bei der Nordseemarke Brent auf 3,7 Prozent und bei der US-Sorte WTI auf 5,0 Prozent. Um 19.00 Uhr veröffentlicht die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. Dies dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen und könnte sich unter Umständen auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 79,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 80,66 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf