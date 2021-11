Goldpreis: Vorsichtiges Abwarten vor Fed-Sitzung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Während US-Aktien vor der heutigen Fed-Sitzung neue Rekordhochs markiert haben, kann man beim Krisenschutz eher ein vorsichtiges Abwarten beobachten. Viele Analysten rechnen damit, dass die US-Notenbank mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe beginnen und das Volumen Monat für Monat um 15 Milliarden Euro zurückfahren werde. Dies scheint an den Goldmärkten ein größeres Risiko darzustellen als an den Aktienmärkten. Doch Staatsanleihen bester Bonität werden durch höhere Zinsen lediglich auf den ersten Blick attraktiver, schließlich dürfte ein markanter Anstieg der Finanzierungskosten vielen hochverschuldeten Ländern enorme Probleme bereiten. Höhere Zinsen dürften aber auch das Wirtschaftswachstum bremsen und dadurch zu einer erhöhten Stagflationsgefahr führen und diese gilt wiederum als vorteilhaft für Gold.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,80 auf 1.781,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Deutlich bergab wegen Lagerbericht

Weil der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als prognostiziertes Lagerplus in Höhe von 3,6 Millionen Barrel beinhaltet hat, ging es mit dem Ölpreis deutlich nach unten. Neue Kursbewegungen könnte beim fossilen Energieträger am Nachmittag aufkommen, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Außerdem steigt die Spannung an den Ölmärkten auch wegen des morgigen OPEC-plus-Treffens. Derzeit gilt ein "stärkeres Aufdrehen des Ölhahns" als relativ unwahrscheinlich.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,22 auf 82,69 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,88 auf 83,84 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, Sebastian Duda / Shutterstock.com