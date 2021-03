Goldpreis: Wachsende Skepsis unter den Terminspekulanten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Während Großspekulanten (Non-Commercials) in der Woche zum 23. März ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 180.200 auf 174.100 Kontrakte (-3,4 Prozent) zurückgefahren haben, stellte sich bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Minus von 29.300 auf 27.700 Futures (-5,5 Prozent) ein. Summa summarum war der Optimismus aller spekulativen Marktakteure letztmals im Juni 2019 noch schwächer ausgeprägt. Gegenwärtig scheint der Dollar aufgrund der aufgehellten Konjunkturperspektiven gefragter zu sein als der traditionelle Krisenschutz Gold.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,50 auf 1.725,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Suez-Kanal wieder passierbar

Die Havarie im Suez-Kanal und die dadurch verursachte Blockade führte beim Ölpreis in der vergangenen Woche zu einer starken Achterbahnfahrt. Bei Tagesschwankungen von über vier Dollar schwankte der CBOE-Ölvolatilitätsindex, der sich aus Optionen auf Rohöl-ETFs errechnet, innerhalb einer Woche zwischen 40 und fast 65 Prozent. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies bei der Anzahl der Öl-Bohranlagen in den USA einen Anstieg von 318 auf 324 aus. Der Ölpreis reagierte im frühen Montagshandel vor allem auf die Meldung, dass das im Suez-Kanal havarierte Containerschiff befreit worden ist und rutschte zum Wochenstart in deutlich tiefere Regionen ab.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,40 auf 59,57 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,32 auf 63,11 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Julian Mezger