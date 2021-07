Goldpreis: Wachsender Optimismus unter großen Terminspekulanten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

So hat sich zum Beispiel in der Woche zum 13. Juli das allgemeine Interesse an Gold -Futures - ablesbar am Open Interest (Anzahl offener Kontrakte) - von 465.800 auf 495.800 Futures (+6,4 Prozent) erhöht. Außerdem haben große Terminspekulanten (Non-Commercials) zum zweiten Mal in Folge ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) nach oben gefahren. Innerhalb einer Woche war hier ein Zuwachs von 182.800 auf 190.800 Kontrakte (+4,4 Prozent) registriert worden. Kleine Terminspekulanten (Non-Reportables) wurden indes skeptischer und sind mittlerweile mit 30.200 Futures (Vorwoche: 31.900 Kontrakte) netto long. Seit dem Jahreswechsel sind somit Großspekulanten deutlich optimistischer und kleine Terminspekulanten erheblich skeptischer geworden.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,30 auf 1.813,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erhöhtes Angebot derOPEC+-Staaten

Ab dem Monat August wollen die OPEC+-Staaten ihr Ölangebot um 400.000 Barrel pro Tag erhöhen. Damit wurde der Streit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien beigelegt. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies erneut positive Vorzeichen auf. So hat sich in den USA in der vergangenen Woche die Zahl der Öl-Bohranlagen von 378 auf 380 leicht erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,71 auf 71,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,68 auf 72,91 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com