Goldpreis: Wachsender Optimismus unter Terminspekulanten

Bergauf tendierte auch die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest), die das allgemeine Interesse an Gold -Futures zum Ausdruck bringt. Sie hat sich in der Woche zum 17. November von 547.400 auf 557.500 Kontrakte (+1,8 Prozent) erhöht. Hierfür waren vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) verantwortlich. Deren Netto-Lon-Position (optimistische Markterwartung) kletterte nämlich innerhalb einer Woche von 239.700 auf 251.300 Futures (+4,8 Prozent). Dies stellte den stärksten Optimismus seit vier Monaten dar.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,10 auf 1.873,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf Einkaufsmanagerindizes

An den Ölmärkten hofft man nach der starken Performance der vergangenen Woche weiterhin darauf, dass die Impfstoffe bald zum Einsatz kommen und einen schlimmeren Konjunktureinbruch verhindern helfen. Geholfen hat aber auch der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. In den USA hat sich nämlich die Zahl der Öl-Bohranlagen von 236 auf 231 reduziert. Dies stellte den ersten Rückgang seit sechs Wochen dar. Nun warten die Marktakteure auf die zahlreichen zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes dies- wie jenseits des Atlantiks.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 42,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 45,28 Dollar anzog.







