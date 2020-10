Goldpreis: Warten auf US-Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Beim Dollarindex war gegenüber dem Vortag ein leichtes Plus von 0,06 Prozent registriert worden. Nun warten die Marktakteure auf die weitere Entwicklung in Sachen Konjunkturpaket der US-Regierung sowie auf die für den Nachmittag angekündigten US-Inflationsdaten (14.30 Uhr). Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate im September von 1,3 auf 1,4 Prozent p.a. leicht erhöht haben. Von der Fed kamen in der vergangenen Woche hinsichtlich der Perspektiven der US-Wirtschaft tendenziell pessimistische Töne. Wichtige US-Konjunkturindikatoren stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und aktuellen Zahlen zur US-Industrieproduktion am Freitag zur Bekanntgabe an.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,90 auf 1.919,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil nach Absacker

Nach dem gestrigen Preissturz um fast drei Prozent scheint sich der fossile Energieträger auf dem reduzierten Niveau zu stabilisieren. Ein Comeback der Ölproduktion in Norwegen, in Libyen und im Golf von Mexiko in Kombination mit steigenden Covid-19-Zahlen sind allerding kein sonderlich guter Nachrichten-Mix. Am frühen Morgen meldete China, dass man in den ersten neun Monaten seine Ölimporte mit 416 Millionen Tonnen gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um 12,7 Prozent gesteigert habe. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die weltweite Ölnachfrage eher labil entwickelt.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,41 auf 39,84 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 42,14 Dollar anzog.







Bildquellen: Juri / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com