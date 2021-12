Goldpreis: Weihnachtsrally dank Dollarschwäche

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Mit dem Überwinden der bei 1.796 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie generierte das gelbe Edelmetall zudem ein charttechnisches Kaufsignal. Sollte die Bergfahrt anhalten und die langfristige Durchschnittslinie nachhaltig übertroffen werden, wäre ihr Drehen nach oben vorprogrammiert, was in der Chartlehre als Trendwechselsignal interpretiert wird. Am letzten Tag vor den Weihnachtsfeiertagen steht noch eine Flut wichtiger US-Konjunkturdaten zur Bekanntgabe an. Diese könnten dann - je nach Tenor - dem Goldpreis neue Impulse verleihen. Bislang hat sich der Krisenschutz in diesem Jahr um über vier Prozent verbilligt. Nach zwei Jahren mit hohen Gewinnen, droht nun erstmals wieder ein schlechter Jahrgang.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 4,20 auf 1.806,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Die Sorgen um einen Einbruch der Ölnachfrage haben nachgelassen, obwohl weitere Länder Restriktionen zum Eindämmen der Omikron-Variante beschlossen haben. Außerdem geht man an den Ölmärkten davon aus, dass die OPECplus-Staaten im Falle einer Verschärfung der Corona-Krise ihr Angebot relativ schnell verknappen könnten. Einen Tag früher als gewohnt, wird am Abend gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Eine rückläufige Entwicklung bei der Zahl der US-Bohranlagen gab es übrigens letztmals Mitte Oktober zu vermelden.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 72,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 75,33 Dollar zurückfiel.





