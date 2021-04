Goldpreis: Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Insbesondere bei etwaigen Statements zur Inflation dürften die Investoren hellhörig werden. Zur Erinnerung: Vor genau zwei Wochen kletterte die US-Inflationsrate für den Monat März von 1,7 auf 2,6 Prozent p.a. und vollzog damit den stärksten Sprung nach oben seit über acht Jahren. In der aktuellen Handelswoche bewegte sich das gelbe Edelmetall bislang in einer relativ engen Tradingrange von lediglich zehn Dollar. Gestern fielen sowohl der Ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft als auch der US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter schwächer als erwartet aus.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,70 auf 1.780,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholung trotz Sorgen

Die außer Kontrolle geratene Corona-Lage in Indien, dem Land des weltweit drittgrößten Ölimporteurs, sowie die Wiederaufnahme libyscher Ölexporte drücken weiter auf die Stimmung an den Ölmärkten. Außerdem befürchten die Akteure an den Ölmärkten, dass die OPEC+-Staaten ihr Ölangebot erhöhen könnten. Im frühen Dienstagshandel verzeichnete der Ölpreis dennoch eine Erholungstendenz. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der für 22.30 Uhr anberaumte Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Dessen Tendenz könnte dann den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Außerdem treffen sich am morgigen Mittwoch die OPEC+-Staaten, um über die weitere Förderpolitik zu beraten.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,56 auf 62,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 65,67 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com, Thinkstock