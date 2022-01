Goldpreis: Zweiter Wochengewinn in Folge

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am kommenden Dienstag und Mittwoch findet eine wichtige Fed-Sitzung statt, welche konkrete Hinweise über die weitere US-Geldpolitik in diesem Jahr liefern könnte. Eine erste Zinserhöhung im März gilt an den Finanzmärkten als sehr wahrscheinlich, schließlich weist das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group für dieses Szenario aktuell eine Wahrscheinlichkeit von über 93 Prozent aus, nachdem vor einem Monat hier lediglich ein Wert von 45 Prozent angezeigt worden war. Am frühen Morgen meldete Japan für den Monat Dezember eine Inflationsrate von 0,8 Prozent p.a. (November: 0,6 Prozent). Im Land der aufgehenden Sonne scheinen die Uhren anders zu ticken. Dort stellt die Teuerungsrate - im Gegensatz zur hohen Staatsschuldenquote und dem geringen Wirtschaftswachstum - derzeit kein Problem dar.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 2,30 auf 1.840,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gewinnmitnahmen nach EIA-Update

Der am Donnerstagnachmittag veröffentlichte EIA-Wochenbericht fiel enttäuschend aus und drückte auf die Stimmung an den Ölmärkten. Statt eines erwarteten Lagerrückgangs in Höhe von 940.000 Barrel stellte sich bei Rohöl ein Plus von 515.000 Barrel ein. Besonders negativ wurden aber auch die um 5,87 Millionen Barrel gestiegenen Benzinmengen aufgenommen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war hier ein Zuwachs um lediglich 2,63 Millionen Barrel erwartet worden. Am Abend wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Bei überraschenden Entwicklungen könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,67 auf 86,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,43 auf 86,95 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock