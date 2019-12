Aus diesen Gründen zeigen sich die Ölpreise kaum verändert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 66,16 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um zehn Cent auf 60,34 Dollar.

Dem Rohölmarkt fehlte es an Impulsen. Die Rohölpreise befinden sich weiter in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände. Gestützt werden die Erdölpreise nach wie vor durch die insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Dazu hat vor allem die Einigung auf ein Teilabkommen zwischen den USA und China beigetragen. Das Abkommen soll den Handelsstreit der beiden Wirtschaftsriesen dämpfen.

Für Preisauftrieb haben zudem Produktionskürzungen durch das Ölkartell OPEC gesorgt. Zusammen mit anderen großen Fördernationen wie Russland hatte die OPEC vor wenigen Wochen beschlossen, bereits bestehende Kürzungen zu verschärfen.

/jsl/bgf/nas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, Kodda / Shutterstock.com