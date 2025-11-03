DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
OPEC+ im Blick

Darum geben die Ölpreise etwas nach

03.11.25 10:36 Uhr
Ölpreise geben etwas nach: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Montag ein wenig nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
64,76 USD -0,31 USD -0,48%
News
Ölpreis (WTI)
60,88 USD -0,10 USD -0,16%
News

Die Entscheidungen des Ölverbundes OPEC+ bewegten den Markt kaum. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 64,56 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 24 Cent auf 60,74 Dollar nach.

Das Ölkartell OPEC+ plant zum Jahresende eine weitere Erhöhung der Förderung. Danach sollen jedoch die Fördermengen im ersten Quartal nicht ausgeweitet werden, wie der Verbund am Sonntag nach einer Online-Sitzung mitteilte.

In den vergangenen Monaten hatte das Kartell, darunter Russland und Saudi-Arabien, seine im Jahr 2023 beschlossenen Produktionskürzungen schrittweise zurückgenommen. Im Dezember wird diese Strategie mit einer zusätzlichen täglichen Fördermenge von 137.000 Barrel fortgesetzt. Begründet wird die Entscheidung mit stabilen Prognosen für die Weltwirtschaft und niedrigen Ölvorräten.

Die Ölpreise bewegten sich kaum, da die Entscheidungen so erwartet worden waren. Weiterhin gedämpft wird die Stimmung am Ölmarkt durch die Erwartung eines weltweiten Überangebots und einer geringeren Ölnachfrage wegen einer schwächelnden Weltwirtschaft. Angedrohte Sanktionen der USA gegen russisches Rohöl stützten die Preise zuletzt vorübergehend. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Ölpreise allerdings deutlich nachgegeben. So hatte Brent im Januar noch über 80 Dollar gekostet.

/jsl/la/stw

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis