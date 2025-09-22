DAX23.702 +0,7%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.982 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl66,68 +0,2%Gold3.788 +1,1%
Opec+ im Fokus

Aus diesem Grund geben die Ölpreise weiter nach

23.09.25 11:07 Uhr
Deshalb fallen die Ölpreise weiter | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken.

Wie bereits in den vergangenen Handelstagen fielen die Rückgänge nur gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,31 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 62,08 Dollar.

Mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ging es bereits den fünften Handelstag in Folge nach unten. Am Ölmarkt hielten sich die Notierungen aber weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Seit Anfang August schwankten die Ölpreise zwischen 65 Dollar und 70 Dollar je Barrel. Während geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Auftrieb sorgten, werden die Ölpreise gleichzeitig durch eine höhere Fördermenge von Staaten des Ölverbunds Opec+ belastet.

Zuletzt sind auch die Bemühungen für neue Sanktionen gegen das Förderland Russland wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte erklärt, er wolle, dass die westlichen Verbündeten rasch Sekundärsanktionen gegen Russland verhängen, um den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die europäischen Länder aufgefordert, kein Öl aus Russland zu kaufen. Allerdings haben die USA China und damit den größten Abnehmer von Rohöl aus Russland, bislang von zusätzlichen Zöllen verschont.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

