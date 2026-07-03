Rohstoffkurse am Abend

Rohstoff-Marktbericht

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Mittwochabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 1,42 Prozent auf 4.135,78 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.077,93 US-Dollar).

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,68 Prozent stärker bei 59,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 58,81 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.642,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.633,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,58 Prozent.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,89 Prozent auf 1.299,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.287,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 94,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (91,01 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 3,12 Prozent auf 86,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 84,34 US-Dollar.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 1,15 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:29 Uhr auf 0,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,79 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 1,73 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -4,61 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 3,17 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,32 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 1,99 Prozent auf 4,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,53 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -2,39 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar.

Nach 1,44 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 4,52 Prozent auf 1,50 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,09 Prozent auf 12,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,20 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 1,50 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf 331,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 326,70 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 1,43 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,74 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -0,94 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,65 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,87 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 1,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,02 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,10 Prozent.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 15,74 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 15,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (109,10 US-Dollar) geht es um 0,48 Prozent auf 109,63 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,74 Prozent auf 14,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 14,21 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 660,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (653,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 5,35 Prozent auf 62,70 Euro, nach 59,52 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net