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Commodities im Fokus

Rohstoffkurse am Mittag

09.04.26 13:17 Uhr
Rohstoffkurse am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.479,85 USD -11,92 USD -0,34%
News
Baumwolle
0,71 USD USD -0,63%
News
Bleipreis
1.919,85 USD 17,20 USD 0,90%
News
Dieselpreis Benzin
2,41 EUR -0,03 EUR -1,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
96,25 EUR -5,00 EUR -4,94%
News
Erdgaspreis - TTF
46,14 EUR -6,54 EUR -12,41%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,73 USD USD 0,11%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.744,26 USD 13,72 USD 0,29%
News
Haferpreis
3,36 USD 0,04 USD 1,13%
News
Heizölpreis
106,20 USD 5,55 USD 5,51%
News
Holzpreis
586,00 USD -3,00 USD -0,51%
News
Kaffeepreis
2,93 USD -0,01 USD -0,43%
News
Kakaopreis
2.379,00 GBP -20,00 GBP -0,83%
News
Kohlepreis
106,25 USD -1,45 USD -1,35%
News
Kupferpreis
12.550,80 USD 299,45 USD 2,44%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,01 USD 0,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD -0,01 USD -0,63%
News
Maispreis
4,50 USD 0,02 USD 0,50%
News
Mastrindpreis
3,71 USD 0,02 USD 0,48%
News
Milchpreis
17,12 USD -0,09 USD -0,52%
News
Naphthapreis (European)
894,03 USD -116,45 USD -11,52%
News
Nickelpreis
17.196,50 USD 365,00 USD 2,17%
News
Ölpreis (Brent)
98,60 USD 1,90 USD 1,96%
News
Ölpreis (WTI)
99,39 USD 4,98 USD 5,27%
News
Orangensaftpreis
2,05 USD 0,06 USD 2,76%
News
Palladiumpreis
1.577,00 USD -19,50 USD -1,22%
News
Palmölpreis
4.510,00 MYR -189,00 MYR -4,02%
News
Platinpreis
2.046,00 USD -16,50 USD -0,80%
News
Rapspreis
497,00 EUR -9,00 EUR -1,78%
News
Reispreis
11,06 USD USD
News
Silberpreis
74,31 USD -0,19 USD -0,26%
News
Sojabohnenmehlpreis
315,00 USD 0,90 USD 0,29%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD 0,01 USD 0,79%
News
Sojabohnenpreis
11,66 USD 0,04 USD 0,30%
News
Super Benzin
2,15 EUR -0,03 EUR -1,51%
News
Weizenpreis
197,75 EUR -4,75 EUR -2,35%
News
Zinkpreis
3.293,85 USD -25,30 USD -0,76%
News
Zinnpreis
47.891,50 USD 1.890,50 USD 4,11%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,70%
News

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.740,13 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,20 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.730,54 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,55 Prozent auf 74,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 74,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Platinpreis um -1,31 Prozent auf 2.035,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.062,50 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,63 Prozent auf 1.570,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.596,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,99 Prozent auf 98,62 US-Dollar, nach 96,70 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 5,29 Prozent auf 99,40 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 94,41 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,13 Prozent auf 3,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,33 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,48 Prozent auf 2,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -1,00 Prozent auf 2.375,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.399,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:01 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 4,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 315,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 314,10 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,72 US-Dollar am Vortag auf 2,73 US-Dollar nach oben (+0,22Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 5,25 Prozent auf 105,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 100,65 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:01 Uhr ab. Es geht -1,35 Prozent auf 106,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 107,70 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Holzpreis -0,51 Prozent niedriger bei 586,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 589,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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