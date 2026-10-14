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Rohstoff-Marktbericht

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,037.92 USD -19.14 USD -0.63 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.17 %
News
Bleipreis
1,858.85 USD 16.95 USD 0.92 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.01 EUR -0.44 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 3.60 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.62 EUR 3.32 EUR 3.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.32 USD 0.03 USD 1.01 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,143.77 USD -14.18 USD -0.34 %
News
Haferpreis
4.11 USD -0.05 USD -1.2 %
News
Heizölpreis
130.50 USD 0.26 USD 0.2 %
News
Holzpreis
546.50 USD 7.00 USD 1.3 %
News
Kaffeepreis
2.94 USD 0.01 USD 0.5 %
News
Kakaopreis
4,395.00 GBP 103.00 GBP 2.4 %
News
Kohlepreis
144.95 USD -0.55 USD -0.38 %
News
Kupferpreis
14,741.00 USD -80.35 USD -0.54 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
4.81 USD -0.02 USD -0.31 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD 0.00 USD -0.12 %
News
Milchpreis
15.05 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
909.93 USD -4.86 USD -0.53 %
News
Nickelpreis
15,451.00 USD -58.00 USD -0.37 %
News
Ölpreis (Brent)
105.81 USD 0.12 USD 0.11 %
News
Ölpreis (WTI)
94.42 USD 0.28 USD 0.3 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD -0.10 USD -6.31 %
News
Palladiumpreis
1,128.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,398.00 MYR -33.00 MYR -0.74 %
News
Platinpreis
1,660.00 USD -7.00 USD -0.42 %
News
Rapspreis
518.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.20 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
58.52 USD -0.96 USD -1.61 %
News
Sojabohnenmehlpreis
359.50 USD -10.60 USD -2.86 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenpreis
12.90 USD 0.06 USD 0.45 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
244.50 EUR 1.25 EUR 0.51 %
News
Zinkpreis
3,820.15 USD 9.50 USD 0.25 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.23 %
News

Am Mittwochvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,11 Prozent auf 4.153,53 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.157,95 US-Dollar).

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis -1,04 Prozent niedriger bei 58,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 59,48 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.667,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.667,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,03 Prozent.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,66 Prozent auf 1.136,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.128,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,69 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,11 Prozent auf 94,04 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 94,14 US-Dollar.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 09:58 Uhr auf 0,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,67 Prozent auf 4,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,83 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 12,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,84 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -3,19 Prozent auf 358,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 370,10 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochvormittag um -0,90 Prozent auf 0,21 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,07 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,28 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Milchpreis bei 15,05 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,05 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,20 Prozent auf 129,97 US-Dollar, nach 130,24 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (145,50 US-Dollar) geht es um -0,14 Prozent auf 145,30 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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