Rohstoffkurse am Vormittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwochvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,11 Prozent auf 4.153,53 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.157,95 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis -1,04 Prozent niedriger bei 58,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 59,48 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.667,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.667,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,03 Prozent.
Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,66 Prozent auf 1.136,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.128,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,69 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,11 Prozent auf 94,04 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 94,14 US-Dollar.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 09:58 Uhr auf 0,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.
Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,67 Prozent auf 4,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,83 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 12,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,84 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -3,19 Prozent auf 358,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 370,10 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.
Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochvormittag um -0,90 Prozent auf 0,21 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,07 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,28 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Milchpreis bei 15,05 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,05 US-Dollar.
Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,20 Prozent auf 129,97 US-Dollar, nach 130,24 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (145,50 US-Dollar) geht es um -0,14 Prozent auf 145,30 US-Dollar nach unten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com