Gold & Co. im Fokus

Rohstoffpreise am Samstagvormittag

09.05.26 10:13 Uhr
Rohstoffpreise am Samstagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.506,55 USD 9,60 USD 0,27%
Baumwolle
0,85 USD 0,02 USD 2,08%
Bleipreis
1.967,00 USD -13,00 USD -0,66%
Dieselpreis Benzin
1,98 EUR -0,03 EUR -1,34%
EEX Strompreis Phelix DE
95,03 EUR 0,22 EUR 0,23%
Erdgaspreis - TTF
44,13 EUR 0,58 EUR 1,32%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,76 USD -0,01 USD -0,43%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.715,39 USD USD
Haferpreis
3,31 USD 0,06 USD 1,69%
Heizölpreis
103,03 USD 2,11 USD 2,09%
Holzpreis
580,00 USD 3,50 USD 0,61%
Kaffeepreis
2,90 USD -0,01 USD -0,46%
Kakaopreis
3.168,00 GBP -111,00 GBP -3,39%
Kohlepreis
107,10 USD 0,55 USD 0,52%
Kupferpreis
13.445,00 USD 119,00 USD 0,89%
Lebendrindpreis
2,49 USD -0,01 USD -0,35%
Mageres Schwein Preis
0,91 USD -0,01 USD -0,63%
Maispreis
4,56 USD 0,04 USD 0,77%
Mastrindpreis
3,67 USD 0,01 USD 0,20%
Milchpreis
16,95 USD -0,10 USD -0,59%
Naphthapreis (European)
890,87 USD 24,57 USD 2,84%
Nickelpreis
18.890,00 USD 65,00 USD 0,35%
Ölpreis (Brent)
101,29 USD -2,08 USD -2,01%
Ölpreis (WTI)
95,42 USD 0,61 USD 0,64%
Orangensaftpreis
1,74 USD 0,10 USD 6,11%
Palladiumpreis
1.500,00 USD USD
Palmölpreis
4.478,00 MYR -13,00 MYR -0,29%
Platinpreis
2.064,50 USD USD
Rapspreis
510,25 EUR -7,00 EUR -1,35%
Reispreis
11,82 USD 0,16 USD 1,33%
Silberpreis
80,34 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
322,50 USD 1,20 USD 0,37%
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,23%
Sojabohnenpreis
11,94 USD 0,17 USD 1,47%
Super Benzin
1,96 EUR -0,01 EUR -0,66%
Weizenpreis
187,50 EUR -2,25 EUR -1,19%
Zinkpreis
3.417,00 USD -8,00 USD -0,23%
Zinnpreis
53.910,00 USD -640,00 USD -1,17%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,03%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.715,39 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

