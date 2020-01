Aus diesen Gründen geben Ölpreise weiter nach

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachdem sich die Preise am Morgen zunächst stabil gehalten hatten, drehten sie am Vormittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 58,88 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel geringfügig um zehn Cent auf 53,04 Dollar.

Nach wie vor bleibt die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus mit möglichen negativen Folgen für die Wirtschaft in China das beherrschende Thema. "Die Sorge vor einer Abschwächung der Ölnachfrage infolge des Coronavirus setzt den Ölpreisen weiterhin sichtbar zu", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank den Handel.

Das öffentliche Leben in China ist vielerorts zum Stillstand gekommen und Experte Fritsch verwies auf eine geringere Reisetätigkeit. "Flugverbindungen von und nach China werden reduziert, sodass auch weniger Kerosin verbraucht werden dürfte", sagte der Commerzbank-Experte.

Am Montag waren die Ölpreise noch zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen. Seit Beginn des Jahres ist der US-Ölpreis etwa 13 Prozent und der für deutsche Verbraucher wichtige Brent-Preis etwa zehn Prozent eingebrochen. Der starke Preisrutsch auf dem Weltmarkt hat zuletzt auch zu einem Rückgang der Kosten für Benzin und Heizöl geführt.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

