OPEC+ kürzt Öl-Förderung im Februar und März um 1,4 Millionen Barrel

Das sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Dienstag nach einem Online-Ministertreffen der Öl -Allianz OPEC+. Saudi-Arabien allein werde eine Million Barrel am Tag weniger fördern. "Andere werden freiwillig auch 425 000 Barrel beisteuern", so der Minister. Die Entscheidung Saudi-Arabiens sei ohne Rücksprache gefallen. "Wir haben niemanden gefragt. Das ist eine Entscheidung, die Führerschaft unterstreicht." Die Förderleistung Saudi-Arabiens werden damit von 9,1 auf 8,1 Millionen Barrel am Tag sinken.

WIEN (dpa-AFX)

