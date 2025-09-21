Ukraine-Krieg im Blick

Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,90 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 36 Cent auf 63,04 Dollar.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Markt wurde auf jüngste Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verwiesen. Beide Länder überziehen sich gegenseitig mit Drohnenangriffen. Zuletzt waren auch mehrfach Anlagen der russischen Ölindustrie das Ziel ukrainischer Drohnen.

Die Investoren würden die ukrainischen Angriffe auf russische Ölanlagen, insbesondere Häfen, genau beobachten, sagte Analystin Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights in Singapur. Außerdem hätten die Marktteilnehmer auch weiter die Diskussion über mögliche neue Sanktionen gegen Russland im Blick.

Nach dem vorläufigen Scheitern der US-Friedensinitiative für die Ukraine hatte die EU-Kommission eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Im Handelsbereich soll es etwa neue Exportverbote für Güter und Dienstleistungen geben, die von der russischen Rüstungsindustrie genutzt werden können oder die russischen Industriekapazitäten stärken. Zudem sind Handelsbeschränkungen gegen weitere Unternehmen in China und Indien vorgesehen. Beide Länder sind wichtige Abnehmer von Rohöl aus Russland.

/jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)