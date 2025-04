Verpasstes Goldglück: Heute hätte Palantir mit seiner Investition Millionen verdient!

Der Goldpreis hat in dieser Woche mit 3.506 US-Dollar pro Unze ein neues Allzeithoch erreicht - ein Anstieg von rund 28 Prozent seit Jahresbeginn. Für das Tech-Unternehmen Palantir wäre das eine goldene Gelegenehit gewesen: 2021 investierte man rund 50,7 Millionen Dollar in Gold - doch der Verkauf erfolgte bereits 2023 mit vergleichsweise magerem Gewinn.

Heute wäre das Gold fast doppelt so viel wert. Ein verpasstes Vermögensplus von rund 87 Millionen Euro - und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wertbeständig Gold sein kann, gerade in unsicheren Zeiten. Palantirs damaliger Schritt in Richtung Gold wurde als "Weltanschauung" beschrieben - heute wirkt er wie ein Frühindikator für das wachsende Interesse an Sachwerten.

