Rohstoffe im März 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Rohstoffe im 1. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoffkurse am Vormittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Heute im Fokus

Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe. RWE mit Großprojekt in Griechenland. Analyst sieht in Zöllen "wirtschaftliches Armageddon" für die Tech-Branche. Novo Nordisk - Adipositas-Medikamente durch Medicare und Medicaid nicht abgedeckt. Berkshire Hathaway widerspricht Trump: Kein Buffett-Lob für Zoll-Politik. Aktien von BYD, Xiaomi und Co. knicken zweistellig ein - verspätete Reaktion auf eskalierenden Handelskrieg.