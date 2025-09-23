DAX23.589 -0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.565 +0,8%Euro1,1793 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.777 +0,3%
NVIDIA Corp. - Konsolidierung vor dem Abschluss?

24.09.25 09:10 Uhr

Konsolidierung vor dem Abschluss?

In den letzten Wochen pendelte die Nvidia-Aktie zwischen 164 USD auf der Unter- und 184 USD auf der Oberseite seitwärts. Charttechnisch hat der Technologietitel in diesem Zeitraum also eine klassische Tradingrange ausgebildet. Dank der konstruktiven Indikatorensignale – hervorheben möchten wir an dieser Stelle das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke – stehen die Chancen auf eine Auflösung der angeführten Schiebezone gut. Ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 184,47 USD besitzt den zusätzlichen Charme, dass dann auch eines unserer Lieblingssetups erfüllt wäre, welches ein hohes Momentum und den Abschluss von trendbestätigenden Konsolidierungsformationen kombiniert. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der o. g. Tradingrange im Ausbruchsfall auf 20 USD taxieren. Erstmals würden dann also Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD wahrscheinlich. Letzteres legt auch die übergeordnete Schiebezone der Jahre 2024/25 nahe. Als Absicherung bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das jüngste „swing low“ (174,71 USD) oder aber das untere Ende der diskutierten Tradingrange bei 164 USD an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

