AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 134,62 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie auf Brauereien mit AB Inbev auf der "Analyst Focus List"./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
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|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG