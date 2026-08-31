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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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68,14 EUR +0,22 EUR +0,32 %
STU
68,06 EUR -0,50 EUR -0,73 %
HAML
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Marktkap. 134,62 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

09:11 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
68,14 EUR 0,22 EUR 0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie auf Brauereien mit AB Inbev auf der "Analyst Focus List"./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,72 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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