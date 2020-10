MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 270 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte von dem Wiederanziehen der Leichtathletik-Aktivitäten in den Schulen und in den Sportvereinen profitiert haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könnten die Herzogenauracher ihre Ziele für das dritte Jahresviertel erreicht oder sogar leicht übertroffen haben./la/he