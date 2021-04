Aktie in diesem Artikel adidas 281,75 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas vor den am 7. Mai erwarteten Quartalszahlen von 358 auf 361 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies sei das erste Berichtsquartal des Sportartikelherstellers, seit dieser im März den Verkauf der US-Tochter Reebok und den neuen Strategieplan angekündigt habe, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erwartet, dass dieses Jahresviertel zeigen werde, dass Adidas auf Kurs zum oberen Ende der Gesamtjahresziele ist und hob ihre Ergebnisschätzungen je Aktie bis 2023 moderat an./ck/ajx