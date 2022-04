Aktie in diesem Artikel adidas 194,36 EUR

-2,41% Charts

News

Analysen

adidas 194,36 EUR -2,41% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. "Vor dem Sonnenaufgang ist die Nacht am dunkelsten", schrieb Analyst Jörg Frey am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet in den kommenden Quartalen mit einem Umsatz- und Ergebnisbelebung und hält die Papiere für vergleichsweise günstig./ag/mis