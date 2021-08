Aktie in diesem Artikel adidas 318,35 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas mit Blick auf den Verkauf der Marke Reebok auf "Halten" mit einem fairen Wert von 315 Euro belassen. Nach dessen Ankündigung im Februar sei dieser Schritt nun der "Vollzug" und als solcher keine größere Überraschung, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschender sei da schon, dass Adidas einen Großteil des Barerlöses an die Aktionäre ausschütten wolle./bek/gl