Aktie in diesem Artikel adidas 156,82 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

adidas 156,82 EUR -0,51% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas nach der Mitteilung über das vorzeitige Ausscheiden von Kasper Rorsted als Vorstandschef im kommenden Jahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 170 Euro belassen. Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze könnte die bisherige Unternehmensstrategie "Own the Game" zur Diskussion stehen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he