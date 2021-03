Aktie in diesem Artikel adidas 273,90 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas vor dem Kapitalmarkttag am 10. März auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Fünfjahresplan der Herzogenauracher stehe im Fokus, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl